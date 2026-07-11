Rally della Marca, vince Signor. Re sesto, Mauri primo fra gli Over 55

In Veneto il terzo atto del Campionato Italiano Rally Challenger, serie che si chiuderà a novembre con il Trofeo Aci Como-Villa d’Este. Il Rally della Marca a Treviso ha visto il successo di Marco Signor, con Daniele Michi su Toyota GR Yaris Rally2. Con il successo a Montebelluna e la festa di Valdobbiadene il trevigiano ora balza in testa alla classifica del Campionato, sfruttando anche l’assenza di Dipalma, candidandosi al ruolo di lepre per i prossimi round. Seconda piazza per il biellese Corrado Pinzano, con il copilota comasco Mauro Turati, su Skoda Fabia Rs, terzo per la Skoda Fabia dei bresciani Stefano Albertini e Danilo Fappani.

Nelle prime cinque posizioni si sono poi inseriti due equipaggi locali immancabili al Marca, uno più giovane uno più esperto. Al quarto posto ha concluso Giovanni Trentin, affiancato da Pietro Ometto, mentre in quinta posizione si è classificato Rudy Andriolo con Manuel Menegon, protagonista della Coppa Rally di Zona. Sesto posto per il comasco Alessandro Re e Daniel Pozzi, che comunque si hanno comunque portato a casa due punti aggiuntivi della Power Stage. Una lunghezza in più nella prova finale invece per Simone Miele e Luca Beltrame, anche loro su vettura ceca, che ottengono il settimo posto in una gara dove l’obiettivo principale era scacciare i fantasmi dopo l’uscita al Valli Ossolane. Chiudono infine la top l’australiano Gill Taylor con Daniel Brkic su Citroen C3, Costenaro-Bardini e Brega-Farnocchia.

Appena fuori dalla top10 invece l’equipaggio erbese della famiglia Mauri, composto da papà Maurizio e dalla figlia Federica, che strappano comunque su Skoda Fabia il terzo atto del Challenger Over 55.

Il prossimo appuntamento con la serie tricolore sarà in Lombardia, con il Rally Mille Miglia a Brescia nel primo weekend di settembre.

CLASSIFICA DEL CHALLENGER

1° Signor 44 punti; 2° Pinzano 34; 3° Dipalma 32; 4° Re 30; 5° Albertini 18

Secondo posto per il biellese Pinzano e il copilota comasco Mauro Turati

Alessandro Re sul podio a Valdobbiadene