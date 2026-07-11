Finali nazionali Csi di volley, Polisportiva Bregnanese nella top ten

Piazzamento nella top ten finale per la squadra della Polisportiva Bregnanese, impegnata a Cava dei Tirreni, in Campania, nelle finali nazionali Open-misto del Centro Sportivo Italiano. La formazione lariana mista, uomini e donne, ha chiuso al nono posto assoluto.

Un risultato positivo per un team che lo scorso anno era in serie B e che nell’ultima stagione ha avuto il merito di conquistare il torneo di serie A e i tioli provinciale e regionale, con il conseguente pass per le finali nazionali.

Nella trasferta campana sono arrivati gli stop con Carotenuto Sant’Agnello e Puma Volley Macerata per 2-0, poi le vittorie contro 99 l’Aquila e Over Volley, sempre 2-0. Con questi risultati è arrivato il nono posto assoluto. Un risultato che ha comunque confermato la crescita di una squadra che fino a poco tempo fa era in serie B.