Blevio, altre sei famiglie tornano a casa. Trabucchi: “Obiettivo far rientrare tutti entro il 2027”

Il sindaco di Blevio Alberto Trabucchi lo aveva già annunciato nelle scorse settimane e ora è ufficiale: altre sei famiglie sfollate in seguito alle alluvioni che hanno colpito in modo violento il territorio lariano possono tornare nelle loro abitazioni. Le ordinanze di revoca dei provvedimenti di evacuazione sono state pubblicate nelle scorse ore all’albo pretorio del Comune e hanno effetto immediato. Restano ancora fuori casa tra le 10 e le 15 famiglie. “L’obiettivo – dice Trabucchi – è far rientrare tutti entro il 2027, quando dovremmo aver terminato le opere più urgenti”.

Le case tornate in condizioni di sicurezza dopo le alluvioni si trovano una nella frazione di Meggianico, una a Girola e quattro a Sopravilla. In tutte le ordinanze si legge “Le opere di messa in sicurezza del versante finanziate con somme urgenze a monte del fabbricato sono concluse, e pur essendo necessario realizzarne ulteriori in parte finanziate e in parte da finanziare, allo stato attuale hanno migliorato la sicurezza idrogeologica rispetto alla situazione del mese di settembre 2025”. Tutte le abitazioni oggetto delle ordinanze si trovano ai piani alti, dunque è garantito l’accesso in sicurezza.

“Ci sono famiglie ancora fuori casa dal 2021 – spiega il sindaco Trabucchi – e risiedevano soprattutto nella frazione di Sopravilla, dove il problema è più complicato da gestire, le opere più onerose e si sono verificati ritardi nei cantieri legati ai tempi immani della burocrazia. Il 90% del problema risiede sempre lì – sottolinea Trabucchi – Anche nella frazione di Meggianico, dove alcune opere sono previste ad agosto e dove le abitazioni sono più vicine al torrente, le famiglie non potranno tornare a casa prima della fine dell’anno”.

In settimana, intanto, si è svolto un nuovo sopralluogo della Protezione civile da Roma, legato agli ultimi fondi richiesti per nuove opere. “Abbiamo chiesto ulteriori 14 milioni di finanziamenti da Stato e Regione sul triennio fino al 2029 – dice il sindaco – Dieci per le opere e quattro per il completamento della strada a monte”. E mercoledì 15 luglio è in programma una nuova visita dell’assessore regionale Alessandro Fermi in Comune a Blevio. “Un incontro per fare il punto sul programma delle opere già realizzate e di quelle future – spiega Trabucchi – Abbiamo concluso quelle finanziate con il Pnrr, erano soldi che servivano. Ma la chiusura del Pnrr non rappresenta la fine del problema per Blevio. – sottolinea il sindaco – Siamo arrivati a buon punto con il Pnrr e con le somme urgenze, ma non basta. Servono altre opere”.