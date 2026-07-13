Posti di controllo sulle strade e verifiche nei locali, il bilancio della polizia locale di Como

Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio la Polizia Locale dalle 22.00 alle 4.00 ha svolto un servizio di controllo finalizzato al contrasto dei fenomeni di degrado urbano e al presidio delle aree maggiormente.

Per l’attività sono state impiegate due pattuglie in moto, sei in auto, un equipaggio in abiti civili e l’Unità cinofila, con servizi coordinati che hanno interessato il centro cittadino, le periferie e le principali direttrici di accesso alla città.

Nel corso della serata sono state eseguite due ispezioni amministrative in due locali in piazza Volta. Contestualmente, gli operatori in abiti civili, con il supporto dell’Unità cinofila, hanno effettuato il controllo e l’identificazione di 48 persone, tutte risultate negative ai controlli finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Parallelamente, due equipaggi hanno effettuato un posto di controllo nella zona dietro piazza Volta, area più volte segnalata dai residenti per criticità legate alla sicurezza urbana e alla circolazione stradale. L’attività ha consentito di accertare sette violazioni al Codice della Strada.

Successivamente, il dispositivo di controllo è stato esteso al quartiere di Tavernola, dove è stata effettuata un’ulteriore ispezione in un esercizio pubblico, oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini.



Istituiti due posti di controllo, rispettivamente in piazza Matteotti e in piazza Camerlata. Nel complesso, sono state accertate 16 violazioni al Codice della Strada, per vari motivi tra cui superamento dei limiti di velocità, omessa revisione e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Tre le patenti ritirate.

Rilevato un incidente stradale in via Statale per Lecco. Controlli in un locale ad Albate, per disordini che hanno coinvolto alcuni giovani clienti.



