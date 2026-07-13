Divieto di tuffi dal ponte della Civera a Nesso, 5 multe in un pomeriggio

Cinque multe per aver violato il divieto di tuffarsi dal ponte della Civera a Nesso dove è stata emessa apposita ordinanza comunale per motivi di sicurezza. Sempre più di frequente, infatti, c’è chi si tuffa non solo dal ponte ma anche da parapetti, spallette, muri e tetti delle abitazioni private. Ieri pomeriggio, è stato predisposto un servizio interforze mirato a contrastare il fenomeno. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardo Costiera e polizia locale del paese. Durante i diversi controlli sono stati identificati e 4 cittadini extracomunitari e una donna italiana.