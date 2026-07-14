Como e il caso dell’albero abbattuto in via Dante: i primi chiarimenti

Alberi di via Dante a Como, ieri la denuncia della portavoce regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Patelli sull’abbattimento di parte di un albero all’altezza di via Tommaso Grossi e dell’ex Orfanotrofio, dove sono in corso dei lavori alle reti e ai sottoservizi.

Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore attraverso la segnalazione di alcuni cittadini, sembrerebbe che l’albero in questione sia stato in parte abbattuto a causa di un incidente. Un furgoncino sarebbe finito contro la pianta. Si è dunque reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 7.30 di sabato mattina, per la messa in sicurezza dell’area e dell’albero pericolante.

Si sarebbe trattato dunque di un abbattimento accidentale e non di una decisione presa dall’amministrazione comunale. Anche se dal Comune, al momento, non è arrivata alcuna conferma ufficiale.