Il Como scalda i motori a Mozzate. Milla: “Fabregas decisivo per il mio sì”

La nuova stagione del Como entra nel vivo questa settimana. Giovedì e venerdì visite mediche e test atletici, mentre da sabato si comincia a fare sul serio con i primi allenamenti a Mozzate. Diao, Baturina e Paz, impiegati nel mondiale, arriveranno più avanti, mentre saranno presenti anche coloro che sono sul mercato e si alleneranno a parte.

Ci saranno delle doppie sedute di allenamento e non è da escludere che Cesc Fabregas alterni delle sedute al mattino con altre in tarda mattinata, nelle ore più calde per mettere più benzina nelle gambe.

Ci sarà quindi da sudare fin da subito anche per il neo acquisto Luis Milla che in un’intervista al quotidiano spagnolo Marca ha toccato diversi punti sul suo arrivo a Como. Il ruolo dell’allenatore è stato centrale. “Fabregas è stato fondamentale, fa piacere quando ti chiama una figura del genere per l’ambizione e l’energia che trasmette”.

Un arrivo che si sarebbe già potuto concretizzare a gennaio, ma come ha rivelato il centrocampista l’operazione saltò all’ultimo giorno poiché il Getafe non viveva un buon momento e il lui non si sentiva mentalmente pronto al cambio.

Milla ha inoltre confidato di aver già parlato con i nuovi compagni, tra cui Nico Paz (originario di Tenerife come lui), che gli hanno descritto l’ambiente lariano in modo straordinario

E infine è ufficiale il prestito di Fellipe Jack alla Cremonese in Serie B.