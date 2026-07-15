Caldo estremo: Como attiva il Cold Spot, un punto di assistenza per i malori da alte temperature

Il caldo si fa sentire e anche l’assistenza si rafforza: a Como arriva un nuovo punto di riferimento per chi accusa i primi sintomi legati alle alte temperature. Alla Casa di Comunità Napoleona entra in funzione il Cold Spot, un presidio pensato per dare una risposta rapida ai cittadini e aiutare a ridurre la pressione sui Pronto Soccorso.

L’attivazione del Cold Spot rientra nel pacchetto di iniziative chiesto dalla direzione generale Welfare per far fronte alle ondate di calore che si stanno registrando in questi giorni e prevenire il sovraffollamento delle strutture di emergenza. Sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20, negli spazi al terzo piano del Monoblocco.

A gestire il servizio sarà un’équipe composta da medico, infermiere e personale di accoglienza, con un collegamento costante con il Pronto Soccorso, così da garantire un eventuale trasferimento rapido nei casi che richiedano cure più approfondite. Un presidio in più per affrontare il caldo in sicurezza e offrire una risposta tempestiva ai cittadini più esposti.