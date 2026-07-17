Centro Valle Intelvi, l’acqua potabile arriva a Orimento con un investimento della Regione

Fino ad ora veniva portata con botti e taniche dal paese, da oggi anche Orimento, frazione di Centro Valle Intelvi, ha l’acqua potabile. Con un investimento di 590 mila euro interamente finanziato da Regione Lombardia, il Comune ha completato il nuovo acquedotto a servizio del comprensorio montano di Orimento, un’opera attesa da anni che garantisce un approvvigionamento idrico a abitazioni, attività agricole, allevamenti e strutture turistico-ricettive tra la località Bolla (Alpe Grande), il Pizzo della Croce e l’Alpe di Orimento. La cerimonia, con la benedizione dell’acqua, questa mattina con il sindaco di Centro Valle Intelvi Mario Pozzi e l’assessore regionale comasco Alessandro Fermi.

«Questa infrastruttura rappresenta molto più di un acquedotto: è un investimento sul futuro della nostra montagna. – sottolinea il sindaco Pozzi – Garantire l’acqua significa offrire un servizio essenziale ai residenti, sostenere le attività agricole e ricettive, valorizzare il patrimonio dell’Alpe di Orimento e creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio. Oggi consegniamo al territorio un’infrastruttura moderna destinata a migliorare concretamente la qualità della vita e le opportunità di crescita della Valle.»

“Un traguardo di grande valore per il territorio. – ha dichiarato l’assessore Fermi – Grazie al finanziamento regionale viene realizzata un’opera strategica che migliora un servizio essenziale. In tal modo garantendo maggiore sicurezza nell’approvvigionamento idrico e contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione di un’area di grande pregio ambientale e turistico. È un risultato che dimostra l’importanza della collaborazione tra gli enti e della capacità di trasformare le risorse disponibili in interventi concreti a beneficio delle comunità locali”.