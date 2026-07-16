Bloccate con la barca all’Isola Comacina, turiste spagnole soccorse dalla polizia provinciale

La squadra nautica della polizia provinciale di Como ha soccorso una barca con cinque turiste spagnole rimasta incagliata sulla spiaggia dell’Isola Comacina. Durante un’escursione in basca, si erano avvicinate eccessivamente alla riva ed erano rimaste bloccate. Non riuscendo a liberare la barca né a riavviare il motore, hanno richiesto assistenza e sono intervenuti gli agenti impegnati nel servizio di pattugliamento della zona. L’equipaggio della polizia provinciale ha soccorso le cinque turiste e ha liberato l’imbarcazione dalla secca, trainandola verso acque più profonde, dove è stato possibile verificare il corretto funzionamento del motore. Conclusi i controlli e verificato che tutto fosse in ordine, le turiste hanno potuto riprendere la propria gita sul lago in condizioni di sicurezza.