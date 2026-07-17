Da Mannoia a Cocciante, da De Sfroos a Il Volo e Serena Brancale, i grandi nomi del Lake Sound Park

I big della musica italiana, e non solo, in concerto sul Lago di Como a Cernobbio. Per il quinto anno consecutivo l’ex Galoppatoio di Villa Erba si trasforma in un parco della musica con il Lake Sound Park, con eventi che, per tutto il mese di luglio, richiamano migliaia di spettatori.

Ad aprire la manifestazione lo scorso 9 luglio è stata la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, quindi è stata la volta di un talento di casa, Davide Van De Sfroos, che ha saputo far conoscere e apprezzare il dialetto laghè ben oltre i confini nazionali. Lo stesso palco soltanto pochi giorni fa è stato calcato da Riccardo Cocciante con i brani celebri della sua carriera e quelli del suo ultimo album. Spazio poi a Coez, figura chiave della nuova canzone d’autore romana.

E il fine settimana porta con sé altri grandi protagonisti con tre eventi molto diversi tra loro. Ad aprire il weekend il concerto del trio dei record de Il Volo, si passa poi ad una serata – da sempre molto gettonata – “Voglio tornare negli anni 90” e domenica sera è il turno di l’esibizione di Morrissey, cantautore e scrittore britannico. E non è finita qui, la prossima settimana toccherà allo stile unico di Serena Brancale e alla grinta di Alfa. Gli eventi andranno avanti anche la settimana successiva con il folk e le ballate poetiche di Mannarino, con il produttore discografico e personaggio televisivo statunitense,Charlie Put, e con la musica di Luca Carboni.

Lake Sound Park è nato da un’idea di MyNina, agenzia che produce svariati eventi e spettacoli tra Como e Lugano ed è supportato da Villa Erba e il Comune di Cernobbio. Informazioni e biglietti sul sito lakesoundpark.it.