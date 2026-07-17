A Como dal Barcellona il difensore Andrés Cuenca, campione europeo under 19

Calciomercato, il Como ha annunciato l’acquisto del difensore spagnolo Andrés Cuenca, classe 2007, dal Barcellona. Firmato un contratto fino al 2030. Il giovane calciatore ha rappresentato la Spagna nelle categorie dall’under 15 all’under 20 e ha contribuito alla vittoria della sua nazionale nel Campionato Europeo Under 19 UEFA 2026. “E’ un giovane difensore dotato di grande qualità tecnica, energia e forza – ha detto mister Cesc Fabregas – Crediamo che possa crescere notevolmente nell’ambito del nostro progetto e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como”. “Sono davvero felice di far parte di questo club e non vedo l’ora di giocare la mia prima partita con questa maglia”, le parole del nuovo acquisto del Como.