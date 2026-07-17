Auto in fiamme sulla statale Regina a Ossuccio. Illeso il conducente

Un’auto che stava percorrendo la statale Regina in direzione Como, all’altezza di Ossuccio, per cause ancora da chiarire attorno alle 13.30 ha preso fuoco, Sul mezzo, un van, era presente il solo conducente, che è sceso appena si è reso conto delle fiamme ed è illeso. L’incendio è divampato all’altezza dell’ufficio della polizia locale di Tremezzina. Un agente, pompiere volontario, è intervenuto con una squadra dei vigili del fuoco impegnata nel presidio acquatico. I pompieri durante la navigazione hanno visto il fumo e sono intervenuti per spegnere le fiamme con estintori portatili e la riserva idrica di un mezzo di cantiere di passaggio. Ingenti i danni al van. Accertamenti sulla causa dell’incendio.