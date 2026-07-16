Monica Masolo è la nuova direttrice operativa dell’ospedale Valduce

L’ospedale Valduce volta pagina e cambia guida. Monica Masolo è la nuova direttrice operativa del presidio sanitario di Como. Prenderà servizio a settembre e sostituisce Mariella Enoc, nominata nel 2012 e rimasta in carica fino alla fine dello scorso anno.

Monica Masolo, 57 anni, ha trent’anni di esperienza manageriale maturata in consulenza e successivamente in ambito sanitario con particolare vicinanza alle realtà del non profit. E’ stata nominata nelle scorse ore, al termine del percorso di selezione, direttrice operativa.

Da oltre sei anni opera nella fondazione don Carlo Gnocchi ETS, dove ha ricoperto il ruolo di direttore dell’area nord sanitaria e di direttore dell’IRCCS Santa Maria Nascente di Milano per oltre un biennio. Contestualmente, ha ricoperto il ruolo di direttore centrale della Fondazione con responsabilità in materia di trasformazione digitale, ottimizzazione delle risorse ed efficientamento dei processi, governance e gestione dei sistemi informativi.

Nel 2016 ha avviato il suo percorso in campo sanitario alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove ha contribuito allo sviluppo e all’innovazione dei processi gestionali e tecnologici nel ruolo di direttore processi e sistemi informativi. “Laureata in economia e commercio – si legge in una nota del Valduce – affianca all’esperienza gestionale e di change management in primarie realtà del mondo della sanità non profit, portando nel nuovo incarico una prospettiva integrata tra competenze economico-gestionali, governance e ottimizzazione dei processi sanitari”.

La mancata riconferma di Mariella Enoc, procuratrice generale del Valduce dal 2012, lo scorso anno aveva fatto scalpore nell’ambiente sanitario. La Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata, l’ordine religioso che fondò a metà Ottocento l’ospedale Valduce di Como, aveva deciso di cambiare il management. Cambio anche sulla poltrona del direttore sanitario. Riccardo Bertoletti è stato sostituito da Callisto Bravi, in servizio dal marzo scorso.