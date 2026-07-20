Si spoglia in strada in centro Como e insulta le poliziotte, denunciato 41enne algerino

Intervento della polizia ieri mattina a Como in via Juvara per la segnalazione di un uomo che si è spogliato in strada, alla presenza di una donna che ha segnalato la situazione. Gli agenti hanno identificato l’uomo, un 41enne algerino, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, deturpamento di beni e sanzionato per atti osceni in luogo pubblico e per l’inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

All’arrivo degli agenti, che lo hanno fermato e sistemato sull’auto di servizio, il 41enne ha dato in escandescenze cominciando a sferrare calci e danneggiando la vettura. In questura ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile, spintonando un agente e rivolgendo frasi offensive e denigratorie alle poliziotte delle volanti.