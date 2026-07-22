Sinigaglia: il cantiere sfida il tempo per la Como Cup. Venerdì test a porte chiuse con il Paris FC

Poco meno di settimana e il Sinigaglia sarà pronto a mostrare parte del suo nuovo volto. Non sarà ancora quello che i tifosi vedranno il 13 settembre ma un’idea potranno cominciare a farsela. Martedì 28 luglio inizia la Como Cup e il cantiere sta lavorando a pieno ritmo per vincere la sua partita contro il tempo. I lariani scenderanno in campo il giorno successivo con il Villareal nel torneo in cui parteciperanno anche Alula, Crystal Palace, Famalicao e Lens.

Il prato verde è tornato a dominare la scena. Nei giorni scorsi sono stati posati tutti i rotoli del nuovo manto erboso e ora è partita la fase di irrigazione, fondamentale per permettere al prato di attecchire perfettamente. Un terreno di gioco completamente rinnovato, dopo l’allargamento di due metri e mezzo verso la tribuna coperta, reso necessario per adeguare lo stadio agli standard richiesti dalla UEFA. Nei prossimi giorni saranno tracciate anche le linee bianche e il nuovo campo sarà pronto per il primo test ufficiale con il Paris FC che i lariani giocheranno a porte chiuse venerdì 24 in preparazione alla Como Cup.

Lo sguardo dei tifosi si concentra inevitabilmente sulla curva Ovest con la curiosità di scoprire se l’iconico 1907 tornerà a sovrastare. Nonostante le contestazioni del Comitato dei residenti, il cantiere prosegue e lo stadio prende forma.

Durante la Como Cup la nuova curva resterà ancora chiusa e i lavori proseguiranno a ritmo ridotto; tra il prato che torna a splendere, le tribune e i primi seggiolini che trovano posto, immaginando come sarà soprattutto nelle notti Champions.