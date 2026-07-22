Scuola primaria di Civiglio: nuovi servizi igienici e impianti entro l’inizio dell’anno

Nuovi servizi igienici e ambienti riqualificati accoglieranno gli alunni della scuola primaria di Civiglio alla ripresa delle lezioni. Sono infatti iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dell’istituto di via Pacinotti. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità degli spazi e adeguare gli impianti esistenti.

I lavori non interesseranno la struttura dell’edificio. In programma ci sono anche la demolizione e la ricostruzione di alcune partizioni interne, il rifacimento delle finiture oltre alla sostituzione dei sanitari.

Previsto anche l’adeguamento degli impianti elettrico, idrico-sanitario e termico, per garantire locali più efficienti, sicuri e rispondenti agli attuali standard.

L’intervento ha un valore complessivo di 185 mila euro. L’obiettivo è completare le opere entro l’inizio del prossimo anno scolastico, così da riconsegnare agli alunni della Sebastiano D’Immè una scuola con servizi completamente rinnovati.