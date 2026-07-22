BeaLive Festival, musica e solidarietà accendono piazza Garibaldi a Cantù

Dal 23 al 25 luglio piazza Garibaldi a Cantù tornerà a essere il centro della musica e della solidarietà con il BeaLive Festival 2026, evento a ingresso gratuito organizzato dall’Associazione BeaVive con il patrocinio e il contributo del Comune.

“BeaLive è molto più di un festival musicale: è un’iniziativa capace di trasformare una storia di dolore in un messaggio di speranza, solidarietà e responsabilità rivolto a tutta la comunità e come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere un progetto che riesce a sensibilizzare soprattutto i più giovani su un tema importante come la donazione degli organi”, sottolinea l’assessore alla Cultura e Attività economiche di Cantù Isabella Girgi.

Il festival è promosso dall’associazione BeaVive, nata in memoria di Beatrice Zaccaro, scomparsa nel 2023 a soli 17 anni che attraverso la donazione degli organi ha regalato una nuova speranza a chi era in attesa di un trapianto. Tre giorni di musica tra grandi ospiti e nuovi talenti. Una delle principali novità è il contest dedicato agli artisti emergenti