Galleria di Pusiano chiusa per lavori di manutenzione il 30 luglio

Lavori notturni sulla Lecco-Como. La galleria di Pusiano resterà chiusa in entrambe le direzioni dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, venerdì 24 gennaio. Lo ha stabilito la Provincia di Como per consentire la manutenzione degli impianti antincendio, della segnaletica luminosa e dei sistemi di drenaggio. Interventi periodici che richiedono mezzi e operai direttamente in carreggiata e che rendono quindi impossibile il transito.

Chi deve raggiungere il capoluogo lariano dal lecchese, o viceversa, dovrà percorrere la vecchia provinciale che attraversa il centro abitato di Pusiano costeggiando il lago. Un tragitto più lungo ma comunque praticabile, segnalato da apposita cartellonistica temporanea posizionata prima e dopo il tunnel.

Se i lavori dovessero concludersi in anticipo, la Provincia ha già fatto sapere che la galleria verrà riaperta senza attendere l’orario previsto.