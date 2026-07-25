Menaggio, turista olandese si tuffa nel lago e non riemerge. Avviate le ricerche

Soccorsi mobilitati a Menaggio per un uomo che è scomparso sott’acqua nel lago. L’uomo, un turista olandese, secondo le prime informazioni era in barca con i tre figli, due dei quali minorenni. Si sarebbe tuffato dalla barca con uno dei ragazzi, non è chiaro se per aiutarlo perché era in difficoltà o per una nuotata. L’uomo però è scomparso sott’acqua e non è più riemerso.

Il figlio è riuscito a risalire in barca e allertare i soccorsi. Immediata la mobilitazione per le ricerche dell’uomo. Impegnati sul lago i vigili del fuoco e la guardia costiera. Inviati a Menaggio i mezzi di soccorso e i carabinieri. Le operazioni sono coordinate dalla capitaneria di porto.