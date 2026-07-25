Esodo estivo, primo weekend da bollino rosso. Code sull’A9 verso Grandate

È scattato oggi il piano estivo per l’esodo delle vacanze e con esso è arrivato subito il bollino rosso, il primo della stagione. Sull’A9 le auto sono rimaste incolonnate fin dalla mattinata in direzione del casello di Grandate, dove il traffico si è fatto più intenso e le code si sono allungate nelle ore di punta. Viabilità Italia, l’organismo che coordina il traffico insieme alla polizia stradale, ha assegnato il bollino rosso per la giornata di oggi e per il pomeriggio di domani, quando sulle strade prevarranno i rientri verso i grandi centri urbani.

Secondo le stime dell’osservatorio sulla mobilità di Anas, tra ieri e domani sono attesi oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade e sulle autostrade della rete nazionale gestita dalla società. Per agevolare la circolazione e ridurre i disagi Anas ha chiuso o sospeso 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attivi lungo la rete, e resteranno fermi fino ai primi giorni di settembre, quando terminerà ufficialmente il periodo dell’esodo estivo. Per il monitoraggio del traffico in tempo reale, 24 ore su 24, sono inoltre impegnati 2.500 addetti tra personale tecnico e delle sale operative territoriali. “Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico” ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.

Guardando al territorio comasco, tra le strade sorvegliate al nord Anas segnala in particolare la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, la via che dal capoluogo lariano porta verso la Valtellina e i valichi alpini al confine con la Svizzera e che nei fine settimana estivi registra un aumento del traffico turistico diretto ai laghi e alla montagna. Su questo tratto resta inoltre in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti, oggi dalle 8 alle 16 e domani dalle 7 alle 22.