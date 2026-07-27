20 nuovi carabinieri impegnati nel Comasco. Molteni: “Più sicurezza per le nostre città”

20 nuovi carabinieri nel territorio comasco. Il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, hanno incontrato 3 marescialli e 17 carabinieri, accompagnati dal comandante provinciale dei Carabinieri, Francesco Falcone, dal comandante del reparto operativo, Francesco Spera, e dai comandanti delle compagnie di Como, Cantù e Menaggio. I marescialli e carabinieri saranno impiegati in particolare nello svolgimento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio oltre al servizio di prossimità per i cittadini.

20 nuovi carabinieri nel Comasco. Le parole del prefetto Conforto Galli e del sottosegretario Molteni

“Con la loro capillare attività di controllo – ha sottolineato il sottosegretario Molteni – i 20 nuovi carabinieri svolgeranno un ruolo fondamentale nella vita delle comunità comasche. Rafforziamo così gli organici delle forze dell’ordine a presidio delle nostre città, innalziamo il livello e la qualità della sicurezza e potenziamo la sinergia tra tutte le nostre divise. Gli uomini e le donne dell’Arma – ha concluso – rappresentano un orgoglio per tutto il Paese e noi tutti siamo fieri oggi di accogliere nella nostra provincia questi giovani servitori dello Stato”.

Il prefetto, inoltre, ha sottolineato il fondamentale ruolo che ciascuno di loro svolgerà per il rafforzamento della sicurezza del territorio lariano, ha rimarcato come la capillare articolazione delle stazioni dei carabinieri rappresenti l’ossatura portante della presenza dello Stato nei singoli comuni e ha ricordato ai nuovi militari la centralità del loro ruolo, quale figura di riferimento e punto di ascolto per i cittadini.