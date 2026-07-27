Spaccio, denunciati un 24enne tunisino e un 33enne nigeriano. Addosso avevano droga e contanti

Sabato pomeriggio la polizia ha proceduto al controllo di un 24enne tunisino, residente a Como e regolare sul territorio nazionale, fermato mentre era in bici nei pressi dei “Giardini di Ariberto da Intimiano” dopo un breve inseguimento. Una volta fermato, insospettiti sia dalla fuga del giovane del giovane che dall’odore proveniente dal suo zaino, gli agenti lo hanno perquisito, trovando circa 42 grammi di hashish e denaro contante per 330 euro, probabilmente l’incasso della vendita della droga. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura dove sono emersi i precedenti. E’ stato denunciato. Nella serata di domenica, invece, le volanti, in via Milano, hanno controllato e denunciato un 33enne nigeriano, residente a Lipomo, ma di fatto senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, che si trovava all’esterno di un locale. Vedendo i poliziotti ha tentato di gettare un involucro sotto un’auto, recuperato, conteneva 4 pacchettini di hashish per un peso di circa 25 grammi. Durante la perquisizione sono stati scoperti anche 130 euro in contanti, probabile incasso della vendita. Gli è stato inoltre notificato un decreto di revoca del permesso di soggiorno.