Como, in arrivo 615 mila euro dalla Regione. Dotti (FdI): “Fondi per sport, cultura e protezione civile”

Sette Comuni della provincia di Como potranno contare su nuove risorse regionali per realizzare opere pubbliche attese da tempo. A stabilirlo è l’assestamento di bilancio 2026-2028 approvato nei giorni scorsi da Regione Lombardia, che assegna al territorio lariano 615 mila euro grazie agli emendamenti presentati dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti.

La quota principale, pari a 500 mila euro, sarà suddivisa in cinque contributi da 100 mila euro ciascuno destinati ai Comuni di Claino con Osteno, Griante, Tremezzina, Asso e Proserpio. Le risorse finanzieranno interventi diversi: dalla realizzazione di un nuovo impianto sportivo alla messa in sicurezza di un ponte, dal rifacimento di una palestra al recupero di piazze storiche, fino alla riqualificazione di un anfiteatro.

Altri 65 mila euro andranno all’oratorio della parrocchia di Schignano, mentre 50 mila euro saranno destinati al restauro dell’abbazia di San Benedetto in Val Perlana. L’assestamento prevede inoltre nuove risorse per il bando regionale dedicato agli impianti sportivi, permettendo lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento, tra gli altri, di due progetti presentati dai Comuni di Rovellasca e Monguzzo.