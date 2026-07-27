Como, da domani attivo Geo-Works: il nuovo portale per il coordinamento dei cantieri stradali

Meno caos in strada, più coordinamento tra i cantieri. Da domani, martedì 28 luglio, il Comune di Como attiva Geo-Works, il portale digitale che ha lo scopo di coordinare tutti i lavori in programma sulla rete stradale del territorio comunale, per evitare che più cantieri si sovrappongano nelle stesse zone e creino disagi a residenti e pendolari.

Il progetto fa parte di Free-way, finanziato da Regione Lombardia con 2milioni di euro, e punta a migliorare la mobilità in tutte le provincie attraverso piattaforme digitali e analisi dei dati. Tra gli obiettivi c’è anche la digitalizzazione delle procedure comunali legate all’uso del suolo pubblico.

Guardando al funzionamento pratico, chi deve aprire un cantiere potrà prenotare online l’area di intervento e questo renderà subito visibile agli altri operatori quali zone della città risultano già occupate. Proprio per questo l’amministrazione comunale considera il portale uno strumento utile per programmare in anticipo gli interventi, al posto di gestirli caso per caso come accaduto finora.

Il portale sarà raggiungibile dal sito del Comune di Como e permetterà anche ai cittadini di consultare la mappa dei cantieri aperti, un aspetto che dovrebbe aiutare a limitare le deviazioni e le code improvvise legate ai lavori stradali.