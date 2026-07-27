Nuova forte ondata di caldo africano in arrivo, sarà la più intensa dell’estate 2026

Una nuova ondata di caldo africano è pronta a investire l’Italia. Sarà la quarta fiammata dell’estate, e secondo le previsioni di 3bmeteo anche la più intensa. L’anticiclone subtropicale porterà un netto aumento delle temperature già da mercoledì, con valori fino a 12 gradi sopra la media del periodo anche sul territorio comasco. Entro metà settimana la Val Padana potrebbe raggiungere i 38 gradi, mentre nel fine settimana sono attesi i primi picchi di 40. L’apice del caldo è previsto nei primi giorni di agosto, con possibili temporali di calore sui rilievi alpini e prealpini. A preoccupare sono anche le minime elevate, con il ritorno delle notti tropicali. Un primo parziale calo delle temperature resta possibile al Nord entro il primo fine settimana di agosto.