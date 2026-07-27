Caso Corridoni, PD: “Inadempienze del Comune, non della scuola”

Sulla chiusura della scuola Corridoni di Como interviene anche il Partito democratico. Francesco Finizio, referente scuole del Pd cittadino, replica al video social del sindaco Alessandro Rapinese e parla di “un copione già visto”. La scuola, secondo il Pd, ha agito nella piena legalità e non aveva alcuna ragione per rifiutare le iscrizioni. L’accusa viene quindi ribaltata sul Comune, che non si sarebbe mosso per preparare gli altri plessi, perché i milioni annunciati per i lavori alla media Foscolo e alla scuola di via Fiume non sarebbero mai stati spesi. La Corridoni, ricorda Finizio, ha già avuto interventi sugli interni e sul tetto e sarebbe quindi in grado di ospitare i suoi 200 bambini, a differenza delle scuole che dovrebbero accoglierli. “Demolirla per fare posto a un autosilo è un esempio di cattiva amministrazione”, conclude il portavoce del Partito Democratico.