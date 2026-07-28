Tuffi vietati dal ponte e imbarcazioni che non rispettano le regole: mille euro di multe a Nesso

I carabinieri di Pognana Lario, nei giorni scorsi, hanno effettuato servizio di controllo nello specchio di lago davanti il noto Ponte della Civera, nel comune di Nesso.

L’attività avviata dopo diverse segnalazioni che indicavano un’elevata concentrazione di turisti nella zona.

Sono state multate 3 imbarcazioni che avevano violato l’ordinanza dell’Autorità di Bacino, essendosi avvicinate alla costa a una distanza inferiore ai 100 metri consentiti. I tre skipper, tutti turisti di nazionalità americana alla guida di natanti a noleggio, dovranno pagare sanzioni per un importo totale di 360 euro.

Gli stessi militari hanno contestato, inoltre, sanzioni a carico di altri 3 cittadini stranieri a bordo di SUP e canoe, privi dei dispositivi di salvataggio obbligatori (come i giubbotti salvagente). Anche in questo caso l’ammontare complessivo delle sanzioni è di 360 euro.

Infine, sono state elevate 6 multe, 300 euro totali, per i tuffi vietati dallo storico ponte. Si tratta 5 turisti stranieri e 1 italiano.

L’attività dell’Arma si inserisce in un più ampio piano di prevenzione per chi frequenta il lago.