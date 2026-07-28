Como, senzatetto aggredisce gli agenti della polizia locale in via Giulini. Arrestato 35enne

La polizia locale di Como durante una serie di controlli in città sono intervenuti in via Giulini, nell’area davanti alla palestra comunale, dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti, che lamentavano la presenza stabile di un uomo senza fissa dimora che aveva allestito un giaciglio nella zona. Si tratta di un 35enne italiano, già noto alle forze dell’ordine e accompagnato da un cane di grossa taglia. Durante le operazioni di identificazione, ha reagito con violenza, aggredendo gli operatori e ferendo uno degli agenti. L’uomo è stato quindi bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Oggi il processo con rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato, è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Como.