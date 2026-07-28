I nuovi biglietti con qr code di Asf Autolinee. Bertazzoli: “L’obiettivo è semplificare il viaggio”

Un modo per abbattere i tempi di attesa e viaggiare più semplicemente: Asf Autolinee presenta i biglietti digitali con qr code. Una nuova modalità di acquisto vicina alle esigenze dei viaggiatori, che si aggiunge all’offerta già disponibile e la amplia, permettendo a ogni passeggero di scegliere la soluzione più adatta alle proprie abitudini o necessità. I titoli di viaggio con qr code non prevedono alcun sovrapprezzo e per utilizzarli sono necessari soltanto alcuni semplici passaggi.

Asf Autolinee presenta i biglietti digitali con qr code: ecco come acquistarli e validarli

Una volta selezionato il titolo di viaggio e completato l’acquisto online tramite sito, app o Google Wallet, si riceverà il link del biglietto digitale per scaricare il relativo qr code. Non serve registrarsi, è necessario soltanto un indirizzo email in cui sarà inviato il codice da validare direttamente a bordo del bus. Il link può essere inoltrato anche a chi ha meno dimestichezza con gli acquisti online. Lo schermo della validatrice diventa verde al momento della convalida, rosso se il biglietto è scaduto, arancione se è già stato convalidato.

In questa prima fase, attraverso i nuovi canali digitali, è possibile acquistare: i biglietti di corsa semplice di rete e area urbana a tempo e quelli della rete extraurbana, oltre ai biglietti giornalieri urbani ed extraurbani. Il prossimo obiettivo è allargare l’offerta e dotare le rivendite di un sistema che produca il qr code su un ticket cartaceo, da convalidare a sua volta a bordo del mezzo Asf. Un passo importante per agevolare anche chi con la tecnologia ha poco a che fare.

Le parole dell’amministratore delegato

Per l’amministratore delegato Massimo Bertazzoli si tratta di “un ulteriore passo nel percorso di innovazione e digitalizzazione intrapreso da Asf Autolinee. Il nostro obiettivo – sottolinea – è semplificare l’esperienza di viaggio, riducendo i passaggi necessari per acquistare un titolo”.

“Il nuovo sistema – precisa ancora Bertazzoli – non sostituisce le modalità di acquisto già esistenti, ma le integra, rendendo la rete di vendita ancora più articolata e capillare e facilitando l’accesso al servizio sia per gli utenti abituali sia per chi utilizza il trasporto pubblico in modo occasionale”.