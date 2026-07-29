Lurago Marinone, involucri sospetti a due passi dall’oratorio

Un involucro apparentemente contenete cocaina è stato trovato sul marciapiede in pieno centro a Lurago Marinone. La segnalazione arriva da un telespettatore, che denuncia giri sospetti in una zona centralissima del paese. L’involucro è stato trovato a pochi passi dalla chiesa e dall’oratorio, luoghi frequentati anche da bambini e ragazzi. Nessuna certezza sul contenuto dell’involucro sospetto, vale la pena precisarlo, ma i dubbi non mancano. “Capita di notare malintenzionati aggirarsi nella zona”, commenta il telespettatore.