Incidente tra Erba e Ponte Lambro, non ce l’ha fatta il 17enne finito fuori strada con la moto

Drammatico epilogo per l’incidente avvenuto martedì pomeriggio, ore 17 circa, in via Fatebenefratelli al confine tra Erba e Ponte Lambro. Non ce l’ha fatta Francesco Macera, 17 anni residente a Canzo con la famiglia, che era stato ricoverato in gravi condizioni dopo lo schianto all’ospedale di Circolo di Varese. E’ morto nel pomeriggio di ieri. Il ragazzo era in sella ad una moto quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, ha perso il controllo della due ruote andando a finire contro i paletti che delimitano il marciapiede. Da quanto è emerso non risultano altri mezzi coinvolti nell’impatto. Immediati erano scattati i soccorsi, ma le condizioni del giovane erano apparse subito molto serie ed era stato poi accompagnato in elicottero al presidio di Varese. Il codice era rimasto rosso. Massima criticità. Sul luogo dell’incidente oltre ai carabinieri è intervenuta la polizia locale anche per la gestione del traffico, rimasto a lungo bloccato per consentire le operazioni.

A Canzo la notizia è arrivata rapidamente, pur non conoscendo direttamente la famiglia “l’intera amministrazione comunale – spiega l’assessore Giuseppina Corsucci a nome della giunta – esprime cordoglio e vicinanza in questo momento di immenso dolore”.