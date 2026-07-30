Como Cup, finalissima tra Lens e Villarreal. Lariani per il terzo posto

La finale della Como Cup, sabato sera, sarà tra i francesi del Lens e gli spagnoli del Villarreal. Il Como, dopo la vittoria dell’edizione 2026, si deve accontentare della “finalina” per il terzo posto, in programma venerdì. Ma rimane la soddisfazione della rete del nuovo acquisto Mattia Liberali contro il Villarreal. Il “gioiellino” biancoblù ha dimostrato di essere tale.

Serata caldissima alla stadio Sinigaglia con il confronto tra AlUla e Villarreal, vinto dagli spagnoli per 3-0 (doppietta di Perez e gol di Cardona).

Nella seconda sfida del triangolare (tre match ognuno di 45 minuti) AlUla avanti contro il Como, poi gara ribaltata dalle reti del nuovo acquisto Cuenca e dei redivivi Azon e Gabrielloni.

Si è così rivelata decisiva la gara tra biancoblù e Villarreal. Padroni di casa avanti con una rete di Liberali, con un tocco dalla destra e palla in rete con la collaborazione di un difensore avversario. Poi il pari di Moleiro e formazione vincitrice determinata dai calci di rigore. Risolutivo l’errore del comasco Da Cunha e successo degli iberici.

Per effetto di questi risultati il girone B si è chiuso con Villarreal in testa davanti a Como e AlUla.



La finale, sabato alle 20, sarà dunque tra Villarreal e Lens, confronto di altissimo livello tra due squadre che giocheranno nella prossima Champions e che il Como potrebbe comunque ritrovare nel suo cammino europeo.

I lariani venerdì alle 18 affrontano per il 3° posto i portoghesi del Famalicão, mentre alle 20.30 seguirà il confronto per il 5° e 6° posto Crystal Palace-AlUla.

Si tratta comunque di capire se, considerata la presenza del Como, non ci possa essere una riflessione sul calendario e su un eventuale ribaltamento delle sfide per venire incontro ai sostenitori locali, visto che alle 18 molti sostenitori locali potrebbero non raggiungere lo stadio per impegni lavorativi.

Alessandro Gabrielloni con la maglia 2026-2027

La sfida tra il Como e i sauditi dell’AlUla

Douvikas affronta la difesa del Villarreal

Uno dei rigori segnati dal Villarreal

Tifosi biancoblù allo stadio Sinigaglia