Elisoccorso di Como, 40 anni di storia. Fermi: “Tante vite salvate grazie a competenza e passione”

Si è svolto stamattina a San Fermo della Battaglia, nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna, il convegno “Elisoccorso a Como: 40 anni di storia per comprendere l’emergenza di oggi”, organizzato da Areu insieme allo stesso ospedale comasco, per ripercorrere quattro decenni di attività del servizio. Tra i partecipanti l’assessore regionale Alessandro Fermi, che ha sottolineato quanto sia importante per il territorio comasco poter contare su un servizio così efficiente. L’elisoccorso di Como, ha ricordato, è stato il primo mezzo di soccorso ad arrivare a Crans Montana dopo la tragedia dello scorso Capodanno.. “Il vero privilegio, ha aggiunto, è sapere che grazie alle persone che in questi 40 anni ci hanno messo competenza e passione sono state salvate tantissime vite”. Durante la mattinata sono stati premiati alcuni tra i primi infermieri e il primo medico a volare a bordo dell’elisoccorso comasco, tra loro Mario Landriscina, ex sindaco di Como e tra i pionieri del servizio nel capoluogo lariano. La giornata è proseguita fino alle 16 con gli interventi di medici, infermieri e piloti, tra gestione dei traumi più gravi e aspetti etici delle scelte prese in emergenza.