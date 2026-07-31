Montorfano, schianto tra auto e moto sulla statale Briantea. I residenti: “Strada pericolosa”

Ancora un incidente stradale sulla statale Briantea a Montorfano al confine con Alzate Brianza. Uno scontro tra auto e moto. La peggio è toccata al motociclista 34enne che è stato soccorso in codice rosso poi fortunatamente le sue condizioni sono risultate meno gravi. E’ stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo (media criticità). Soccorso anche l’automobilista 83enne inevitabilmente sotto shock.

Soltanto poche settimane fa, a fine giugno, sulla stessa strada si era verificato un altro incidente tra un’auto e una moto e un uomo di 47 anni era morto nell’impatto. I residenti della zona ancora una volta hanno sottolineato oggi la pericolosità di quel tratto di strada e chiedono un rapido intervento e un’attenta valutazione da parte degli enti competenti.