Tremezzina, infortunio durante il canyoning. 27enne salvata dal soccorso alpino

Nel tardo pomeriggio di ieri in Tremezzina è stata attivata la Stazione Lario Occidentale – Ceresio del Soccorso Alpino e Speleologico, XIX Delegazione Lariana per una donna di 27anni che stava facendo canyoning e si è infortunata. La SOREU dei Laghi ha mandato sul posto i tecnici, sette quelli impegnati nelle operazioni, compreso un infermiere del soccorso alpino. La 27enne è stata valutata dal punto di vista sanitario, messa in sicurezza, stabilizzata con i vari presidi, recuperata con la tecnica del contrappeso e riportata sul Sentiero dell’acquedotto. Con la barella portantina è poi stata trasportata fino alla strada, nella zona del Santuario della Madonna del Soccorso, dove c’era l’ambulanza, per il trasporto in ospedale.