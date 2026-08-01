C0mo Cup, questa sera la finalissima tra Lens e Villarreal

Atto finale per la Como Cup 2026. Questa sera si conoscerà il nome della squadra che sarà iscritta nell’albo d’oro dopo il Como, vincitore lo scorso anno. I lariani hanno vinto la finale per il terzo posto e hanno conquistato il podio. Ora l’attesa è per la partita decisiva.

Appuntamento di cartello questa sera alle 20 allo stadio Sinigaglia per il match tra i francesi del Lens e gli spagnoli del Villarreal. Confronto di alto livello tra due formazioni che parteciperanno, al pari del Como, alla Champions League 2026.

Il Racing Club de Lens, vincitore della Coppa di Francia, ha chiuso al secondo posto nel campionato francese alle spalle del Psg. Noto per il suo pubblico caldo, il Lens ha uno stadio dalla capienza di38mila posti per un città che conta 33mila abitanti.

Il Villarreal ha spesso incrociato in Europa squadre italiane; nell’ultimo torneo iberico è giunto terzo alle spalle di Real e Barcellona e davanti all’Atletico Madrid.