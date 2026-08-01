Como Cup, terzo posto finale dei lariani. Chalobah sempre più vicino

Terzo posto finale alla Como Cup per la squadra di casa. Nella “finalina” del torneo i lariani di Cesc Fabregas hanno superato per 3-2 i portoghesi del Famalicão. Ospiti in vantaggio con Houtsias, poi il pareggio del graco Douvikas. Diao ha poi portato avanti il Como prima di una nuova rete del centravanti greco. Il Famalicão ha accorciato le distanze nel finale ed è andato alla ricerca del gol del pari, con la difesa biancoblù e con il portiere Törnqvist che non si sono fatti superare.

Nella finale per il quinto posto, il Crystal Palace ha superato i sauditi dell’AlUla SC per 3-1.

Prima delle due partite è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi, scomparso all’età di 66 anni (QUI il ricordo).

Al Sinigaglia hanno tenuto banco anche le voci di mercato: il difensore del Chelsea Trevor Chalobah (27 anni, nazionale inglese) sarebbe sempre più vicino all’arrivo sulle rive del Lario. E presto potrebbe arrivare da Borussia Dortmund Yan Couto, esterno destro. Come ha poi confermato mister Cesc Fabregas in conferenza stampa, è certo l’arrivo di un nuovo attaccante.