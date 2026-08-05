Cade dalla bici a Sanremo mentre va al lavoro: morto un 37enne originario di Como

È morto Paolo Perego, il 37enne comasco caduto ieri dalla sua bicicletta a Sanremo mentre si recava al lavoro. Troppo gravi le ferite riportate. L’incidente si è verificato martedì intorno alle 6, in via Zeffiro Massa.

Secondo una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, l’uomo – originario di Como – stava percorrendo la strada in discesa quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto all’altezza di una pizzeria. Stando alle testimonianze raccolte finora, sembrerebbe che nell’incidente non siano rimaste coinvolte altre persone né veicoli.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con ambulanza e automedica. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime: trasportato in ospedale, è entrato in coma ed è morto questa mattina. Il 37enne trascorreva spesso i mesi estivi nella nota località ligure. Al momento dell’incidente, come detto, si stava dirigendo al negozio di ortofrutta in cui lavorava, in piazza Eroi Sanremesi. Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.