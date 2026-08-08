Nuova Ztl a Como, il sindaco: “Nessuna limitazione per i disabili”. Negretti replica

“Non c’è nessuna limitazione per i disabili. Questo provvedimento non limita in alcun modo i disabili”. Così il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, replica alle critiche arrivate dalla Lega relative alla nuova Ztl in città. A stretto giro Elena Negretti, capogruppo della Lega in consiglio comunale, è nuovamente intervenuta sull’argomento.
“Basta leggere la delibera di giunta per scoprire il contrario”, dice Negretti. “L’articolo 1 – spiega l’esponente del Carroccio – esenta i veicoli con contrassegno invalidi dal divieto di circolazione: basta comunicare la targa. Ma l’articolo 2, quello sulle nuove aree pedonali urbane “rosse”, dice che “è vietata la circolazione di tutti i veicoli, inclusi quelli dotati di contrassegno” invalidi. Stessa cosa all’articolo 3 per l’area pedonale urbana “verde”. Le uniche eccezioni – conclude Negretti – sono i servizi di emergenza, raccolta rifiuti, pulizia meccanica ed esigenze contingenti, limitate non continuative, previa specifica autorizzazione”.