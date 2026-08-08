Cernobbio, scontro tra auto e moto sulla Regina

Incidente stradale nella serata di ieri, intorno alle 20.15, sulla Regina, all’altezza di Villa d’Este, a Cernobbio. Per cause ancora da chiarire, si sono scontrati un’auto e uno scooter. Attimi di paura per un 19enne rimasto coinvolto nell’incidente. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, che indica la massima urgenza.

Sono intervenute un’ambulanza e un’automedica e le condizioni del ragazzo sono apparse meno gravi di quanto si pensasse inizialmente. Il 19enne è stato trasportato in codice verde, dunque con lievi ferite, all’ospedale Sant’Anna. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La Regina è rimasta chiusa al traffico per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità.