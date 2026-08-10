Mondiali universitari di canottaggio, quattro comaschi in Canada

Canottaggio comasco in trasferta a London, nella provincia canadese dell’Ontario dove, da giovedì 13 a sabato 15 agosto andranno in scena i Mondiali Universitari. L’Italia dell’head coach Giovanni Calabrese partecipa con undici equipaggi. Il remo lariano sarà rappresentato da Melissa Schincariol (Canottieri Cernobbio), Giulia Orefice e Giulia Clerici (Moltrasio) e Giulio Zuccalà (Lario).

Gli equipaggi

Singolo femminile: Sara Borghi (Gavirate)

Singolo maschile: Edoardo Rocchi (Gavirate)

Due senza femminile: Matilde Barison (Cus Torino), Susanna Pedrola (Cus Torino)

Due senza maschile: Leonardo Sostegni (Limite), Lorenzo Cracco (Varese).

Doppio femminile: Elena Sali (Bissolati), Melissa Schincariol (Cernobbio)

Doppio maschile: Edoardo Rocchi (Gavirate) e Sebastiano Renzi (Ternana Canottaggio)

Quattro senza femminile: Sara Lisi (Tirrenia Todaro), Sofia Ascalone (Tevere Remo), Irene Gattiglia (Cerea), Giorgia Sciattella (Marina Militare/ Tevere Remo)

Quattro senza maschile: Alessandro Timpanaro (Gavirate), Giuseppe Bellomo (Gavirate), Francesco Pallozzi (Carabinieri/Gavirate), Simone Pappalepore (Cus Torino)

Otto femminile: Alessandra Grasselli (Flora), Maria Lanciano (Barletta), Benedetta Bonino (Cerea), Aurora Spirito (Gavirate), Giulia Orefice (Moltrasio), Lucrezia Monaci (Aniene), Matilde Paoletti (Gavirate), Giulia Clerici (Moltrasio), timoniere Martina Bonalumi (Roma)

Otto maschile: Paolo Falossi (Cerea), Filippo Angella (Tirrenia Todaro), Valentino Perugini (Cus Torino), Giovanni Acatrinei (Amici del Fiume), Mattia Soldo (Pescate), Luigi Tommaso Riccelli (Pescate), Guglielmo Melegari (Murcarolo) e Giulio Zuccalà (Lario), timoniere Ilaria Colombo (Gavirate)

Quattro di coppia misto: Elena Sali (Bissolati), Sebastiano Renzi (Ternana Canottaggio), Paolo Falossi (Cerea) e Melissa Schincariol (Cernobbio)



