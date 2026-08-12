Ciclista cade lungo un sentiero all’Alpe del Viceré, intervento di soccorso nel pomeriggio

Intervento oggi della Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino e Speleologico, XIX Delegazione Lariana, per un ciclista caduto lungo un sentiero all’Alpe del Viceré, sopra Erba, verso la zona delle Vivere, in Valle di Caino. La squadra territoriale, tra cui era presente un infermiere, ha raggiunto il ferito, che è stato valutato e trasportato a valle in buone condizioni. L’infermiere ha utilizzato lo zaino sanitario, allestito come previsto dal protocollo SAAI (Soccorso sanitario avanzato in ambiente impervio), siglato con AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza nei giorni scorsi, per portare cure mediche avanzate anche nei luoghi più difficili da raggiungere. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Erba e il personale specializzato del nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) del Comando di Como. L’intervento si è concluso nel pomeriggio.