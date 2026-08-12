Como, pari a Londra contro l’Arsenal: 1-1 con splendida rete di Baturina

Pari all’Emirates Stadium di Londra fra Arsenal e Como. La gara è terminata con il punteggio di 1-1. Un risultato prestigioso, per i lariani, ottenuto nella casa dei campioni d’Inghilterra e vicecampioni europei.

Un match sì amichevole, ma in cui le due contendenti non hanno lasciato nulla di intentato per cercare di conquistare il successo. L’Arsenal nei minuti iniziali sono andati all’assalto, ma poi gli ospiti hanno preso le misure all’avversario e la sfida è stata equilibrata con buone occasioni da entrambe le parti. Al termine sono stati calciati i rigori – un buon allenamento – con i padroni di casa che si sono imposti per 4-3.

Entrambe le reti sono state segnate nel primo tempo. Al 33′ padroni di casa in vantaggio con Lewis-Skelly che ha sfruttato un errore del portiere lariano Butez, con un disimpegno errato nella fase di costruzione dal basso. Biancoblù che non si sono scomposti, in un contesto certo non semplice, e che hanno raggiunto il pari al 43′ con una bellissima giocata di Baturina. Il croato ha superato due avversari e ha insaccato con una conclusione tanto precisa quanto impossibile da fermare dal portiere avversario. Subito una gioia per il talentuoso giocatore, reduce dai Mondiali, dove ha anche segnato la prima rete della storia da parte di un calciatore tesserato per il Como. Proprio nel match contro l’Inghilterra.

Al termine sono stati calciati i rigori, con l’Arsenal che ha conquistato il platonico successo con quattro realizzazioni contro le tre del Como. Per la squadra di Fabregas decisivi gli errori di Smolcic e Morata, mentre hanno insaccato il nuovo acquisto Milla, Caqueret e Jesus Rodriguez.

La prestigiosa amichevole di Londra va in archivio, ma la campagna d’Inghilterra del Como non finisce qui. Domenica i lariani sono attesi da un ulteriore trasferta di altissimo livello. I biancoblù saranno ospiti del Liverpool e giocheranno due partite; una alle 11.30 (ora locale) a porte chiuse. Poi alle 18 l’appuntamento ad Anfield Road.

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