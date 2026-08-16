Accoltellamento a Lugano, 24enne rischia la vita: arrestato un italiano

Un arresto per un accoltellamento avvenuto ieri, poco prima delle 4 in via Pelloni a Lugano.

Una persona ha ferito con un’arma da taglio un 24enne cittadino iracheno residente nella zona, per poi darsi alla fuga. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al 24enne l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. A detta dei medici l’uomo ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.

Le successive indagini hanno portato all’identificazione e al fermo di un 20enne cittadino italiano residente nella regione, la cui posizione è al vaglio. Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale e infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta, coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas, prosegue al fine di delineare le responsabilità e la dinamica dei fatti.