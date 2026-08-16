Il Como in campo a Liverpool. Fabregas: “Concentrati al massimo”

Doppio impegno per il Como oggi a Liverpool. Lariani in campo alle 11.30 locali per una sfida a porte chiuse, poi alle 18 l’appuntamento nel mitico stadio Anfield Road.

“Le due amichevoli che giocheremo a Liverpool rappresentano la fine della nostra preparazione pre-stagionale – ha detto alla vigilia Cesc Fabregas, allenatore dei biancoblù – Questa sarà un’altra occasione per confrontarci con una delle migliori squadre a livello mondiale e dobbiamo sfruttarla. La nuova stagione comincerà tra una settimana portando con sé nuove sfide, per questo motivo sarà importante essere concentrati al massimo.”

Una volta archiviata la trasferta in Inghilterra l’attenzione sarà sull’inizio del campionato di serie A. Il torneo tricolore del Como scatterà sabato 22 agosto alle 18.30 a Udine con la sfida contro i friulani. Domenica 30 agosto la trasferta di Napoli (fischio d’inizio sempre alle 18.30) mentre venerdì 4 settembre andrà in scena alle 20.45 la sfida di Marassi con il Genoa. La prima in casa domenica 13 settembre alle 15 con il Parma. Sette giorni dopo la gara di Frosinone che precede la seconda partita casalinga, contro la Roma, nel fine settimana del 10 ottobre.