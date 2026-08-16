Cantù completa la squadra 2026-2027 con l’ingaggio di Isaiah Darnell Miles

La Pallacanestro Cantù ha completato la squadra per la stagione 2026-2027. Domani la squadra si raduna nella palestra della nuova arena di corso Europa. La società brianzola ha ingaggiato l’ala statunitense Isaiah Darnell Miles. Nato il 9 giugno 1994 a Baltimora, Maryland, Miles è alto 203 centimetri per un peso di 100 chili.

Nel 2016 ha iniziato la sua carriera da professionista a Dijon, mettendo insieme una stagione da 12.2 punti di media. Sarà la prima di dieci annate nelle quali totalizzerà l’alta percentuale del 41.7% da tre punti. Nella stagione 2025-2026 ha iniziato con lo Cholet, in Francia, ma a dicembre si è spostato in Turchia al Merkezefendi con cui ha mantenuto una media di 11,3 punti e 4,1 rimbalzi a partita.

«Sono molto felice di poter entrare a far parte di questo club – ha detto Miles – Nei miei 10 anni di carriera non ho mai giocato in Italia, ma ho chiesto informazioni ad alcuni miei ex compagni e mi hanno parlato molto bene di questo posto, raccontandomi in particolare di quanto siano appassionati i tifosi di Cantù. Sono entusiasta e spero che insieme potremo vivere una stagione speciale».

Simone Giofré, general manager dell’Acqua S.Bernardo, ha commentato: «Con Isaiah si completa il roster 2026-2027. Quando si arriva all’ultimo giocatore da ingaggiare, le caratteristiche diventano sempre molto specifiche e selettive. Crediamo che Miles possa sicuramente, grazie alle sue qualità, portare nuove opzioni per completare il pacchetto lunghi».