Mondiali Universitari di canottaggio, oro comasco con Giulio Zuccalà

Soddisfazioni azzurre, e comasche, ai Mondiali Universitari di canottaggio disputati a London (Canada). Per la rappresentativa tricolore undici le medaglie conquistate dagli undici equipaggi finalisti. Risultati di grande prestigio che valgono alla delegazione Federcanottaggio-Federcusi la conquista del Trofeo Fisu come nazione capace di totalizzare il maggior punteggio della competizione.

Per quanto riguarda gli atleti comaschi, la gioia più grande è stata per Giulio Zuccalà (Canottieri Lario), che ha vinto l’oro con l’otto, l’ammiraglia. Con lui in barca Paolo Falossi, Filippo Angella, Valentino Perugini, Giovanni Acatrinei, Mattia Soldo, Luigi Tommaso Riccelli, Guglielmo Melegari e al timone Ilaria Colombo. Una nuova gioia per la società di viale Puecher dopo il recente oro mondiale Under 19 vinto da Carolina Cassani e Letizia Martorana.

Due argenti per Melissa Schincariol (Canottieri Cernobbio), con il quattro di coppia misto e il doppio femminile.

Infine Giulia Orefice e Giulia Clerici (Moltrasio) erano sull’otto femminile che ha ottenuto il bronzo.