Cantù, un minuto di silenzio al liceo Fermi per Gabriele, il 17enne morto in un incidente

Un minuto di silenzio scandito dal suono della campanella questa mattina alle 10.30 al liceo Fermi di Cantù per ricordare Gabriele Pennati, lo studente di 17 anni morto ieri in un incidente stradale mentre tornava a casa in moto dopo la scuola. “Improvvisamente siamo tutti accomunati da una perdita così grande, che scuote nell’animo l’intera nostra comunità scolastica – ha scritto la preside Maria Anzani – A nome di tutti noi, mi stringo in un abbraccio affettuoso alla famiglia di Gabriele, ai suoi compagni, ai suoi insegnanti”.

Alle 14 di ieri, in via Ariberto, il 17enne si è scontrato con un’auto che proveniva da viale Madonna. Dopo l’urto avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro un palo e poi a terra. Portato in ospedale a Varese in elicottero in condizioni disperate, è purtroppo morto poco dopo il ricovero. La procura di Como ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, coordinata dal magistrato Simone Pizzotti. Disposta l’autopsia sul corpo di Gabriele, mentre i mezzi coinvolti sono stati sequestratati. La dinamica del tragico scontro è al vaglio della polizia locale di Cantù.