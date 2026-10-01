Civiglio, via dei Patrioti chiusa venerdì mattina. Ancora lavori, ma il Comune accelera

Civiglio vive la sua odissea, ma ora si intravede la fine. Il Comune corre per accelerare sui tempi e liberare la strada quanto prima. I lavori intanto proseguono e per posizionare i casseri, apposite strutture necessarie in vista della successiva gettata di calcestruzzo, via dei Patrioti sarà chiusa venerdì mattina, il 2 ottobre, ma soltanto per due ore, dalle 9.30 alle 11.30. Un intervento non impattante, quindi, per cui i disagi dovrebbero essere contenuti. Ma è utile che automobilisti e residenti monitorino la segnaletica posizionata e, per gli spostamenti, tengano conto della breve interruzione della viabilità nella zona.

La prossima settimana è attesa la gettata di cemento per la realizzazione del muro previsto nell’intervento, per la quale sarà di nuovo necessario chiudere temporaneamente la strada. Lavori che sarebbero dovuti finire a metà agosto, salvo poi essere prolungati di altri 74 giorni. La data da segnalare in rosso sul calendario è quella del 31 ottobre, ma dal Comune di Como fanno sapere che l’intento è accelerare i lavori per provare ad anticipare la riapertura della strada, dove al momento la viabilità è a senso unico alternato regolato da semaforo. L’auspicio quindi è si possa liberare la via anche prima della fine di ottobre. Gli interventi di rifinitura dovrebbero proseguire anche dopo la completa riapertura, ma la buona notizia è che non intaccheranno la viabilità. Intanto occhi puntati sul Giro di Lombardia, che passerà anche da Civiglio il prossimo 10 ottobre.